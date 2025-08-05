وألقت القاذفة الأمريكية "إينولا غاي" القنبلة الأولى على هيروشيما بقوة تعادل 15 ألف طن من TNT، ما أدى إلى تفحُّم مساحة واسعة واندلاع حرائق أدت إلى العديد من الوفيات بسبب الاختناق والاحتراق.

وبعد ثلاثة أيام، قُصفت ناغازاكي بقنبلة ثانية، ما أسفر عن دمار كبير وعدد كبير من الضحايا، فيما عانى الناجون من أعراض حادة للتسمم الإشعاعي، بالإضافة إلى أمراض مزمنة مثل السرطان واللوكيميا. وقد تأثرت حياتهم الاجتماعية بسبب الوصمة المرتبطة بالإشعاعات.

وشكلت القنبلتان الذريتان ضربة قاضية للإمبراطورية اليابانية التي أعلنت استسلامها في 15 أغسطس/آب 1945، منهية بذلك الحرب العالمية الثانية.