سياسة
1 دقيقة قراءة
بمشاركة روسيا.. اليابان تُحيي ذكرى 80 عاماً على قصف هيروشيما وناغازاكي النووي
تُحيي اليابان هذا الأسبوع ذكرى 80 عاماً على إلقاء الولايات المتحدة القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي في أغسطس/آب 1945 خلال الحرب العالمية الثانية، إذ أسفرت القنبلتان عن مقتل نحو 214 ألف شخص فوراً أو في أعقاب الإصابات والإشعاعات.
بمشاركة روسيا.. اليابان تُحيي ذكرى 80 عاماً على قصف هيروشيما وناغازاكي النووي
اليابان تُحيي ذكرى 80 عاماً على قصف هيروشيما وناغازاكي الذري / AP
5 أغسطس 2025

وألقت القاذفة الأمريكية "إينولا غاي" القنبلة الأولى على هيروشيما بقوة تعادل 15 ألف طن من TNT، ما أدى إلى تفحُّم مساحة واسعة واندلاع حرائق أدت إلى العديد من الوفيات بسبب الاختناق والاحتراق.

وبعد ثلاثة أيام، قُصفت ناغازاكي بقنبلة ثانية، ما أسفر عن دمار كبير وعدد كبير من الضحايا، فيما عانى الناجون من أعراض حادة للتسمم الإشعاعي، بالإضافة إلى أمراض مزمنة مثل السرطان واللوكيميا. وقد تأثرت حياتهم الاجتماعية بسبب الوصمة المرتبطة بالإشعاعات.

وشكلت القنبلتان الذريتان ضربة قاضية للإمبراطورية اليابانية التي أعلنت استسلامها في 15 أغسطس/آب 1945، منهية بذلك الحرب العالمية الثانية.

موصى به

إلى ذلك، لا تزال هناك نقاشات بين المؤرخين حول مدى إنقاذ القصف النووي لحياة كثيرين عبر إنهاء الحرب بسرعة، رغم المعاناة البشرية الهائلة التي خلفها، وجدوى استخدام السلاح النووي.

وأصبح الناجون من القصف، المعروفون بـ"هيباكوشا"، من أبرز المدافعين عن نزع السلاح النووي، وشاركوا في فعاليات دولية ونالوا جوائز عالمية، في حين تشارك روسيا هذا العام في مراسم ذكرى ناغازاكي لأول مرة منذ هجومها على أوكرانيا.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us