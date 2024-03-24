سياسة
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بعد توقف 10 سنوات.. الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا
استأنفت شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف دام 10 سنوات، حسبما أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة. فيما قال المدير العام للخطوط التركية بلال أكشي إن رحلات الخطوط التركية بدأت إلى ليبيا، بواقع 3 رحلات أسبوعياً.
بعد توقف 10 سنوات.. الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا
الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا / صورة: AP
24 مارس 2024

أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة السبت، استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بلاده ابتداءً من الأسبوع المقبل، بعد انقطاع 10 أعوام.

جاء ذلك في منشور للدبيبة على حسابه بمنصة إكس.

وقال الدبيبة: "الحمد لله.. بعد توقف لنحو 10 سنوات تعود الخطوط الجوية التركية لتستأنف رحلاتها إلى ليبيا ابتداءً من الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا "مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات".

وأضاف الدبيبة، "بهذه المناسبة، أثمن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من أسهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلاد".

في السياق ذاته، قال المدير العام للخطوط التركية بلال أكشي، عبر منشور في إكس، إن "رحلات الشركة التركية بدأت إلى ليبيا، بواقع 3 رحلات أسبوعياً، معلناً إتاحة بيع التذاكر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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