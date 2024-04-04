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زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان ولا تهديد لمحطة فوكوشيما النووية
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالاً بقوة 6 درجات ضرب منطقة فوكوشيما في شمال شرقيّ اليابان، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال الذي كان مركزه على عمق 40 كيلومتراً وشعر به سكان طوكيو.
زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان ولا تهديد لمحطة فوكوشيما النووية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان.. والأرصاد الجوية: لا إنذار بحصول تسونامي  / صورة أرشيفية: Reuters
4 أبريل 2024

ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة منطقة فوكوشيما في شمال شرق اليابان الخميس، دون تحذير من حدوث تسونامي، وفق ما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأكدت الوكالة أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال الذي كان مركزه على عمق 40 كيلومتراً وشعر به سكان طوكيو.

من جانبها قالت شركة "تيبكو" التي تشغّل محطة فوكوشيما النووية إنه لم يُرصَد "أي خلل"، سواء في المنشأة النووية أو في المنطقة.

فيما قدّر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي قوة الزلزال بـ6,1 درجة، مشيراً إلى أنه وقع على عمق 40,1 كم.

وفي يوم رأس السنة من هذا العام تعرضت اليابان لزلزال قوي بلغت شدته 7,5 درجات وضرب شبه جزيرة نوتو مُودِياً بحياة أكثر من 230 شخصاً، قضى عدد كبير منهم في انهيار مبانٍ قديمة.

وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، رغم أن معظمها لا يُحدِث أضراراً نظراً إلى قواعد البناء الصارمة المطبَّقة منذ عقود.

فيما كان الزلزال الأشد الذي شهدته اليابان بلغت قوته 9 درجات في آذار/مارس 2011 حين ضرب تحت البحر قبالة سواحل البلاد الشمالية الشرقية لليابان، مُحدِثاً تسونامي أودى بحياة نحو 18,500 شخص بين قتيل ومفقود.

وتَسبَّبَت تلك الكارثة في انهيار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما مُحدِثة أسوأ كارثة في اليابان في فترة ما بعد الحرب وأخطر حادثة نووية منذ تشرنوبيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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