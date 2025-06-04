الولايات المتحدة
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ترمب: بوتين يعتزم الرد على استهداف أوكرانيا مطارات روسيا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أوضح علناً أنه سيكون مضطراً للرد على الهجوم الذي شنته أوكرانيا على مقاتلات روسية في عدة مطارات داخل البلاد.
ترمب: بوتين يعتزم الرد على استهداف أوكرانيا مطارات روسيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، صورة أرشيفية / AA
منذ 16 ساعات

جاء ذلك في بيان نشره على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأربعاء. وأوضح ترمب، أنه أجرى محادثة "جيدة جداً" مع بوتين، استغرقت ساعة و15 دقيقة.

وأضاف: "ناقشنا الهجوم الذي شنته أوكرانيا على الطائرات الروسية الراسية، بالإضافة إلى الهجمات الأخرى التي نفذها الجانبان".

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا نفذت هجمات بمسيّرات على قواعد جوية عسكرية في مناطق مورمانسك وإركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور الروسية، وأن بعض الطائرات اشتعلت فيها النيران.

يشارك بالتفاوض مع إيران

كما صرح ترمب، أنه ناقش مع بوتين الملف الإيراني، قائلاً: "تحدثنا أن إيران لم يعد لديها الكثير من الوقت لاتخاذ قرار بشأن الأسلحة النووية، وأنه من الضروري أن يُتخذ هذا القرار في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "أخبرت الرئيس بوتين، أن إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية، وأعتقد أننا متفقان في هذا الشأن".

الرئيس الأمريكي، قال إن بوتين قد ينضم إلى المحادثات النووية مع إيران ويساعد في التوصل إلى نتيجة سريعة.

وتواصل طهران وواشنطن عملية التفاوض بشأن الملف النووي، إذ تسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

مصدر:TRT ARABI
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