سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس وزراء سلوفينيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل
أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية، منتصف يونيو/حزيران المقبل، ووصف الإجراء بأنه الحل الوحيد الممكن لتحقيق السلامة والأمن في المنطقة.
رئيس وزراء سلوفينيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل
رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب يعلن أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية منتصف يونيو/حزيران المقبل / صورة: Reuters Archive
18 مايو 2024

وقال غولوب خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "CNN" الأمريكية، أمس الجمعة: "الاعتراف في حد ذاته كان يفترض أن يأتي بعد تحقيق حل الدولتين"، مشدداً على أن "في ظل ما نعانيه الآن لا يمكن أن نظل في موقف المتفرج".

وأضاف أن الوضع في غزة كارثي ويوجد خرق لكل قوانين حقوق الإنسان".

وشدد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "هو الحل الوحيد الممكن لتحقيق السلام والأمن في المنطقة".

والأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري إن لم يكن في 21 مايو/أيار كما كان متوقعاً في البداية.

وعزمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلة إن حل الدولتين ضروري من أجل سلام دائم في المنطقة.

واعترفت 139 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us