جاء ذلك في بيانين منفصلين للخارجية المصرية، أحدهما يتناول التصعيد العسكري بالضفة، والثاني بشأن لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيغريد كاغ بالقاهرة.

وأعلنت الخارجية المصرية إدانتها "استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية".

كما استنكرت بـ"شدة السعي الإسرائيلي المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإمعان في استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب".

وشددت على أن "تلك الانتهاكات لا ينبغي أن تمر دون حساب، وأن على إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، وحماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بدلاً من سعيها المستمر للتصعيد وتأجيج الصراع في الأراضي المحتلة".

وجددت مصر تحذيرها من "مخاطر سياسة الأرض المحروقة، التي تستهدف تقويض كل مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية والقضاء على ما يتبقى من أمل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة"

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مباحثاته مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريد كاغ، "أهمية تسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية والسماح بالانتهاء من الإجراءات ذات الصلة في أسرع وقت ممكن بعيداً عن العراقيل التي تفرضها إسرائيل"، وفق بيان ثان للخارجية.

وأعرب عبد العاطي عن "انزعاج مصر الشديد من محاولات تكرار ما يحدث في غزة في الضفة الغربية"، داعياً إلى احتواء التصعيد العسكري في الضفة الغربية.

ومن جانبها، أشارت المسؤولة الأممية إلى "الصعوبات التي تواجهها الآلية الأممية في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الوضع الأمني في القطاع"، وفق البيان المصري.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم ما تسبب في استشهاد 676 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وإصابة أكثر من 5 آلاف و600، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات