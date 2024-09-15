وأفادت الرئاسة في بيان لها بأن الاختبار جرى في مركز الاختبارات بولاية سينوب (شمال) الخميس، بحضور ممثلين عن رئاسة الصناعات الدفاعية والقوات المسلحة التركية.

وأشارت إلى أن الاختبار يأتي في إطار مشروع نظام الدفاع الجوي والصاروخي بعيد المدى "SİPER"، الذي وُقّع بين رئاسة الصناعات الدفاعية والشركات التركية المختصة مثل أسيلسان وروكتسان في 15 يناير/كانون الثاني 2018.

بدوره، قال رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية خلوك غورغون، إن "المنظومة تستهدف توفير دفاع جوي طويل المدى لحماية المنشآت الاستراتيجية من الهجمات المعادية".

وأضاف غورغون، أن المنظومة ستكون قادرة على التصدي للطائرات المقاتلة والصواريخ المجنحة، وأوضح أنه سيجري العمل على تطوير قدرات المنظومة مستقبلاً للتصدي للصواريخ الباليستية.

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي التركي.

وفي إطار هذا المشروع تتعاون شركات الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان" و"روكتسان" و"إم كي إي"، و"توبيتاك ساغا" لتنفيذ مشروع القبة "الفولاذية" الذي يوصف بأنه "نظام الأنظمة" لأنه يجمع عدة أنظمة وأسلحة ذات ميزات وقوى مختلفة.