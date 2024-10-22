وتستضيف هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) هذا العام فاعليات النسخة 61 لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ (ABU)، في احتفال ضم أفضل الأعمال التليفزيونية والإذاعية من جميع أنحاء العالم وبحضور قادة وصناع القرار في مجال الإعلام.

وشهدت نسخة هذا العام منافسة قوية مع ما يقارب 400 متنافس في الراديو والتليفزيون بينهم 182 مشاركة تليفزيونية بفئات متعددة كالمسلسلات والأفلام والتقارير الإخبارية وغيرها.

ووصلت أربعة أفلام إلى نهائيات فئة الأفلام التليفزيونية الوثائقية، كان الأول فيلم "66.5 درجة شمالًا - جمال متجمد” من إنتاج ZDF الألمانية، أما الفيلم الثاني فكان بعنوان "مواطنيّ الأعزاء، في مهبّ الريح”، من إنتاج تليفزيون أساهي الياباني، والثالث فيلم “عالمنا الشجاع الجديد” من إنتاج KBS الكورية، ومن قناة TRT عربي تَفوَّق فيلم "الناجي الوحيد" في المنافسة وتُوّج بجائزة أفضل فيلم وثائقي لعام 2024.

ويسرد فلم "الناجي الوحيد"، وقائع عاشتها أسر أُبيدَت بالحرب الإسرائيلية على غزة، بلسان أحد أفرادها الذي كُتبت له النجاة ليكون الشاهد الوحيد على فظاعة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.