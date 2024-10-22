سياسة
2 دقيقة قراءة
"الناجي الوحيد" من إنتاج TRT عربي يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي لعام 2024
فاز فلم "الناجي الوحيد" الذي أنتجته قناة TRT عربي، بجائزة أفضل فيلم وثائقي لعام 2024، من بين 4 أفلام وثائقية وصلت للنهائيات في فاعليات النسخة 61 لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ التي تستضيفها هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (TRT) في إسطنبول.
"الناجي الوحيد" من إنتاج TRT عربي يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي لعام 2024
فيلم TRT عربي "الناجي الوحيد" يفوز بجائزة أفضل وثائقي ضمن منافسة ABU لعام 2024/ صورة: TRT  / Others
22 أكتوبر 2024

وتستضيف هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) هذا العام فاعليات النسخة 61 لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ (ABU)، في احتفال ضم أفضل الأعمال التليفزيونية والإذاعية من جميع أنحاء العالم وبحضور قادة وصناع القرار في مجال الإعلام.

وشهدت نسخة هذا العام منافسة قوية مع ما يقارب 400 متنافس في الراديو والتليفزيون بينهم 182 مشاركة تليفزيونية بفئات متعددة كالمسلسلات والأفلام والتقارير الإخبارية وغيرها.

ووصلت أربعة أفلام إلى نهائيات فئة الأفلام التليفزيونية الوثائقية، كان الأول فيلم "66.5 درجة شمالًا - جمال متجمد” من إنتاج ZDF الألمانية، أما الفيلم الثاني فكان بعنوان "مواطنيّ الأعزاء، في مهبّ الريح”، من إنتاج تليفزيون أساهي الياباني، والثالث فيلم “عالمنا الشجاع الجديد” من إنتاج KBS الكورية، ومن قناة TRT عربي تَفوَّق فيلم "الناجي الوحيد" في المنافسة وتُوّج بجائزة أفضل فيلم وثائقي لعام 2024.

ويسرد فلم "الناجي الوحيد"، وقائع عاشتها أسر أُبيدَت بالحرب الإسرائيلية على غزة، بلسان أحد أفرادها الذي كُتبت له النجاة ليكون الشاهد الوحيد على فظاعة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us