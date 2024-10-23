وأوضح الشمري في تصريحات صحفية أن العلاقات العراقية-التركية "شهدت تطوراً ملحوظاً وكبيراً في السنوات الأخيرة، إذ أُسست على أساس التعاون والتفاهم المشترك، ووصلت إلى تفاهمات أمنية واقتصادية تعزز من الاستقرار، وتتيح للبلدين استثمار إمكانياتهما بشكل أفضل".

وعن مشروع طريق التنمية، وصفه بأنه "أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة بين البلدين"، واعتبره بمنزلة جسر اقتصادي يربط بين العراق وتركيا "ما سيفتح آفاقاً جديدة للتجارة والنقل".

وتابع: "هذا الطريق سيعود بالفائدة على كلا البلدين، من خلال تعزيز حركة البضائع وتسهيل التواصل التجاري، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لشعبيهما".

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طرق برية وسكك حديدية، تمتد من العراق إلى تركيا وموانيها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، وخاصة قطر والإمارات.