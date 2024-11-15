سياسة
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الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُقسم الضفة بحواجز عسكرية مكانياً وزمانياً
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية تُقسم الضفة الغربية المحتلة "مكانياً وزمانياً" بمئات الحواجز العسكرية في "ضمٍّ معلن" للأراضي الفلسطينية و"تقويض لحل الدولتين".
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُقسم الضفة بحواجز عسكرية مكانياً وزمانياً
الخارجية الفلسطينية تقول إن "سلطات الاحتلال تواصل فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في أثناء تنقلهم بين مدنهم وبلداتهم ومحافظات وطنهم"   / صورة: AA
15 نوفمبر 2024

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن "سلطات الاحتلال تواصل فرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين في أثناء تنقلهم بين مدنهم وبلداتهم ومحافظات وطنهم، من خلال نشر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخلها".

وأضافت أن تلك الحواجز أشبه ما تكون بـ"نظام فصل وتمييز عنصري، يحوّل الضفة المحتلة إلى كانتونات، ولعل أخطر ما يفرضه الاحتلال هو فتح تلك البوابات في ساعات محددة فقط مع وجود حاجز عسكري يعوق حركة المواطنين".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "هذا التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف في جملة ما يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسعي للأرض في الضفة يمكّن الاحتلال من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستوطنين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستيطان وتهويدها وضمها".

وأشارت إلى "فرض برنامج استعماري عنصري على حياة المواطن بجميع تفاصيلها يتحكم بها بطريقة تُعرّض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية، وإجبارهم على اتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم، في حين يستخدم المستوطنون الشوارع الرئيسية التي يُحرم منها الفلسطينيون على سمع وبصر العالم".

وذكرت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها لـ"فضح انتهاكات الاحتلال ومخططاته ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وطالبت بـ"وقف ازدواجية المعايير الدولية" في التعامل مع قضية شعب فلسطين وحقوقه، مشددةً على "ضرورة وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة".

ويبلغ عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من البوابات والحواجز عسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد و البضائع، 872، منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن 783 شهيداً، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و11 ألفاً و700 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، خلَّفت نحو 147 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودماراً هائلاً ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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