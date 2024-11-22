سياسة
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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يزور تركيا الأسبوع المقبل
من المقرر أن يجري الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، زيارة رسمية إلى تركيا الأسبوع المقبل.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يزور تركيا الأسبوع المقبل
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يزور تركيا الأسبوع المقبل / صورة: AA
22 نوفمبر 2024

وقال الحلف في بيان الجمعة، إن روته سيجري أول زيارة إلى أنقرة بعد توليه منصبه أميناً للناتو مؤخراً.

وأوضح أن روته سيلتقي في إطار الزيارة كلاً من الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزيري الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر.

وأشار إلى أن روته سيزور أيضاً شركة صناعات الطيران والفضاء التركية، وضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تولى الهولندي روته، رسمياً منصب الأمين العام للناتو خلفاً لينس ستولتنبرغ الذي قضى 10 سنوات على رأس الحلف، حيث مُدّدت ولايته أكثر من مرة، لأسباب منها ضمان الاستمرارية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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