سياسة
1 دقيقة قراءة
زيلينسكي: أي قرارات تُتخذ دون أوكرانيا هي ضد السلام
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، من أن أي قرارات تتعلق بالنزاع مع روسيا تُتخذ دون مشاركة بلاده لن تؤدي إلى إحلال السلام، مؤكداً رفضه التخلي عن أي أراضٍ أوكرانية لصالح موسكو.
زيلينسكي: أي قرارات تُتخذ دون أوكرانيا هي ضد السلام
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي / Reuters Archive
9 أغسطس 2025

وقال زيلينسكي في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي: "الأوكرانيون لن يتخلوا عن أرضهم للمحتل. أي قرار ضدنا، وأي قرار من دون أوكرانيا، هو أيضاً قرار ضد السلام، ولن يحقق شيئاً".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده لا يمكن أن تنتهك دستورها في القضايا المتعلقة بالأرض والسيادة، مؤكداً استعداد كييف للبحث عن "حلول حقيقية" يمكن أن تحقق السلام.

وجاءت تصريحات زيلينسكي تعليقاً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة ألاسكا الأمريكية، يوم 15 أغسطس/آب الجاري، لبحث ملفات عدة بينها الحرب في أوكرانيا.

اختيارات المحرر

والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي أنه من المرجح أن يلتقي نظيره الروسي "قريباً جداً"، فيما قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريحات إن الروس يرغبون في لقاء ترمب، والأخير منفتح على لقاء بوتين وزيلينسكي.

وكان ترمب منح روسيا في 14 يوليو/تموز المنصرم مهلة مدتها 50 يوماً لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السلع الروسية، ولاحقاً قلص المهلة إلى 10 إلى 12 يوما اعتباراً من 28 من الشهر ذاته.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us