وقال زيلينسكي في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي: "الأوكرانيون لن يتخلوا عن أرضهم للمحتل. أي قرار ضدنا، وأي قرار من دون أوكرانيا، هو أيضاً قرار ضد السلام، ولن يحقق شيئاً".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده لا يمكن أن تنتهك دستورها في القضايا المتعلقة بالأرض والسيادة، مؤكداً استعداد كييف للبحث عن "حلول حقيقية" يمكن أن تحقق السلام.

وجاءت تصريحات زيلينسكي تعليقاً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة ألاسكا الأمريكية، يوم 15 أغسطس/آب الجاري، لبحث ملفات عدة بينها الحرب في أوكرانيا.