وقال زيلينسكي في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي: "الأوكرانيون لن يتخلوا عن أرضهم للمحتل. أي قرار ضدنا، وأي قرار من دون أوكرانيا، هو أيضاً قرار ضد السلام، ولن يحقق شيئاً".
وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده لا يمكن أن تنتهك دستورها في القضايا المتعلقة بالأرض والسيادة، مؤكداً استعداد كييف للبحث عن "حلول حقيقية" يمكن أن تحقق السلام.
وجاءت تصريحات زيلينسكي تعليقاً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة ألاسكا الأمريكية، يوم 15 أغسطس/آب الجاري، لبحث ملفات عدة بينها الحرب في أوكرانيا.
والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي أنه من المرجح أن يلتقي نظيره الروسي "قريباً جداً"، فيما قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريحات إن الروس يرغبون في لقاء ترمب، والأخير منفتح على لقاء بوتين وزيلينسكي.
وكان ترمب منح روسيا في 14 يوليو/تموز المنصرم مهلة مدتها 50 يوماً لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السلع الروسية، ولاحقاً قلص المهلة إلى 10 إلى 12 يوما اعتباراً من 28 من الشهر ذاته.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.