وأوضح رئيس الجامعة، جيمس ميليكين، أن قيمة الغرامة تعادل خمسة أضعاف المبلغ الذي وافقت جامعة كولومبيا على دفعه لتسوية اتهامات فيدرالية مشابهة، مؤكداً أن هذا الإجراء من شأنه "تدمير نظام جامعة كاليفورنيا بالكامل". وأشار إلى أن إدارة الجامعة، تلقت طلب المليار دولار يوم الجمعة وتراجعه حالياً.

وفي مؤتمر صحفي، وصف حاكم كاليفورنيا وعضو مجلس إدارة الجامعة، غافين نيوسوم، الغرامة بأنها "ابتزاز"، مؤكداً أن الولاية ستقاضي الرئيس ترمب.

وتابع: "لن نكون متواطئين في هذا النوع من الهجوم على الحرية الأكاديمية أو على هذه المؤسسة العامة الاستثنائية"، مشيراً إلى دور جامعة كاليفورنيا كـ"ركيزة للاقتصاد الأمريكي" ومصدر رئيسي للعلماء والمهندسين والحائزين على جوائز نوبل.