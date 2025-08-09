جاء ذلك في تصريحات أدلى بها علييف للصحافة الأذربيجانية عقب توقيعه إعلاناً مشتركاً مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في البيت الأبيض، بعد قمة ثلاثية ضمت أيضاً الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأشار علييف إلى أن الاتفاق يمثل خطوة تاريخية لمنطقة جنوب القوقاز، لكنه لا يمكن توقيعه رسمياً ما لم تُزل أرمينيا مطالبها الإقليمية من دستورها. وأوضح أن تعديل الدستور شأن داخلي لأرمينيا، ولن تتدخل أذربيجان في الأمر، لكنه أكد أن الإسراع في ذلك سيكون إيجابياً لتجنب تأخير توقيع الاتفاق.

كما أعلن عن التوصل إلى اتفاق بشأن تأمين اتصال دون عوائق بين البر الأذربيجاني الرئيسي وإقليم ناخجوان ذاتي الحكم.

وعلى صعيد متصل، رحبت أربع دول عربية هي السعودية وقطر والكويت والأردن بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين، معربة عن تقديرها لجهود الوساطة الأمريكية.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً اعتبرت فيه أن الاتفاقية تمثل بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون، وترسيخ الأمن والاستقرار بين أرمينيا وأذربيجان، بما يخدم مصالح شعبي البلدين ومنطقة القوقاز.