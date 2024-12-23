سياسة
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وزير خارجية الإمارات يؤكد لنظيره السوري الجديد أهمية وحدة سوريا وسلامتها
أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، ناقش معه تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.
وزير خارجية الإمارات يؤكد لنظيره السوري الجديد أهمية وحدة سوريا وسلامتها
وزير الخارجية الإماراتي يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري الجديد / صورة: AA
23 ديسمبر 2024

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز "العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت أن بن زايد شدد خلال الاتصال مع الشيباني، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا.

كما أكد الوزير الإماراتي موقف بلاده الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة "إذ تؤمن الإمارات بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق من أجل مستقبل مزدهر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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