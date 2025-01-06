سياسة
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بعد السعودية وقطر.. وزير خارجية سوريا يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية
وصل وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة أسعد الشيباني اليوم الاثنين، إلى أبو ظبي، في أوّل زيارة رسمية له لهذا البلد، في إطار جولة خارجية شملت قطر وتضم أيضاً الأردن.
بعد السعودية وقطر.. وزير خارجية سوريا يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية
وصول وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب إلى الإمارات / صورة: سانا
6 يناير 2025

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عبر منصة تليغرام، بوصول الشيباني إلى أبو ظبي، في أول زيارة لدولة الإمارات.

وقالت الوكالة إن "وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وصل برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية". وأوضحت الوكالة أن الزيارة تهدف ​​​​​​​لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي أجرى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري بحثا خلاله آخر التطورات بسوريا وسبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وفق "سانا".

وعقب أول زيارة خارجية للشيباني إلى السعودية، أعلن في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، عزمه إجراء زيارات رسمية إلى دول عربية، تشمل دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

ومنذ ذلك اليوم يصل إلى دمشق بوتيرة يومية مسؤولون إقليميون ودوليون يعقدون اجتماعات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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