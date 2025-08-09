وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الجمعة، أنه سيلتقي نظيره الروسي بوتين في ألاسكا يوم 15 أغسطس/آب الجاري، قائلاً إن الطرفين، بمن في ذلك زيلينسكي، قريبان من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحل النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وأوضح ترمب أن الخطة قد تتضمن "بعض عمليات تبادل الأراضي" بما يخدم مصلحة الطرفين، وهو ما ترفضه كييف وحلفاؤها الأوروبيون باعتباره “تشجيعاً للعدوان الروسي”.

وفي كلمة مصورة، شدد زيلينسكي على أن "الأوكرانيين لن يمنحوا أراضيهم للمحتل"، مؤكداً أن حدود أوكرانيا ثابتة في الدستور ولا يمكن المساس بها، وأضاف "لن يحيد أحد عن ذلك، ولا يستطيع أحد ذلك".

كما أجرى زيلينسكي سلسلة اتصالات مع الحلفاء، بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لبحث التنسيق المشترك وضمان خطوات واضحة نحو "سلام عادل ودائم".