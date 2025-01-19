وأضاف مركز "معلومات وادي حلوة" (غير حكومي) في بيان عبر فيسبوك، أن "قوات إسرائيلية تحاصر منزل الأسيرة المقدسية زينة بربر، في حي رأس العامود (وسط القدس)". وأوضح أنه "من المقرر الإفراج عن الأسيرة بربر، ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى".

وتابع المركز الحقوقي المختصّ بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس: "كما اقتحم الجيش الإسرائيلي منزل الأسير المقرر الإفراج عنه آدم الهدرة في بلدة الطور وسط المدينة، كما انتشرت قوات إسرائيلية مكثفة في محيط منزل الأسير قاسم جعافرة، في بلدة جبل المكبر جنوب المدينة".

وأكد أن من المقرر أن تفرج إسرائيل عن الأسيرين الهدرة وجعافرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل. وأشار المركز إلى أن الشرطة اقتحمت منازل في مناطق أخرى من القدس، لأسرى آخرين من المقرر الإفراج عنهم اليوم، لمنع أي مظاهر احتفال أو استقبال لهم.

من جانبه، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس مساء الأحد، إن قوة إسرائيلية اعتدت على منزل الأسير المقدسي قاسم جعافرة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وجود الصحفيين بالمكان.

وبثّ المكتب مقطع فيديو قصيراً مرفقا بعبارة: "لحظة اعتداء قوات الاحتلال على عائلة الأسير جعافرة"، فيما تظهر قوة إسرائيلية تحاول اقتحام المنزل وسط أصوات إلقاء قنابل صوتية.

في سياق متصل، أصيب 7 فلسطينيين إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي في محيط سجن عوفر العسكري، المقام على أراضي بلدة بيتونيا غربيّ رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات وصفتها بالطفيفة، جراء اعتداء قوات الاحتلال على عشرات المواطنين الذين تجمهروا في محيط السجن، بانتظار الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك فيما قالت هيئة البثّ العبرية الرسمية الأحد، إن حركة حماس قدمت هدايا تذكارية للأسيرات الإسرائيليات الثلاث اللاتي أفرجت عنهن ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال عملية التسليم ظهرت الأسيرات الإسرائيليات بحالة جيدة، بعكس أسرى فلسطينيين سبق أن أفرجت عنهم إسرائيل، إذ بدت عليهم علامات التعذيب والتنكيل والتجويع، فيما خرج بعضهم وسط حالة نفسية منهارة.

وصباح الأحد بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يستمرّ في مرحلته الأولى لمدة 42 يوماً، ويُتفاوَض خلالها لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة. ومن المقرر أن تفرج إسرائيل الأحد عن 90 أسيراً وأسيرة، بينهم 21 طفلاً، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح الأسيرات الثلاث.