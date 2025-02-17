سياسة
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للمرة العاشرة.. نتنياهو أمام المحكمة للرد على اتهامات بالفساد والرشوة
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على اتهامات الفساد الموجهة إليه.
للمرة العاشرة.. نتنياهو أمام المحكمة للرد على اتهامات بالفساد والرشوة
محاكمة نتنياهو تستمر في تل أبيب وسط رفض القضاة إعطاءه الكلمة. / صورة: Reuters
17 فبراير 2025

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن هذه هي المرة العاشرة التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأضافت: "طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التحدث خلال جلسة محاكمته، لكن القضاة رفضوا، فأجاب: "أنا مدهوش".

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات 3 أيام في الأسبوع للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق الملف "1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في الملف "2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وتتعلق الاتهامات في الملف "4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع واللا الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضاً مسؤولاً في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدّعياً أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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