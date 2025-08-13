وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "مسيرة معادية (إسرائيلية)" استهدفت سيارة على طريق بين بلدتي حاريص وحداثا (جنوب) بصاروخين، مشيرة إلى "سقوط إصابات جراء استهداف المسيرة للسيارة"، من دون مزيد من التفاصيل.
لكن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أفاد في بيان بوقت لاحق، بأن الغارة الإسرائيلية "أدت إلى سقوط شهيد".
وجاء القصف عقب جولة ميدانية لرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل جنوب البلاد، بالتوازي مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني للبنان.
وأقر زامير خلال الجولة بتنفيذ 600 غارة جوية على لبنان منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في انتهاك واضح للاتفاق، مؤكداً أن إسرائيل "لن تعود إلى الوراء".
وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 282 قتيلاً و590 جريحاً، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.