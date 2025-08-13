سياسة
2 دقيقة قراءة
عقب جولة ميدانية لزامير بالجنوب.. قتيل وإصابات في غارة إسرائيلية ببنت جبيل
قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق الرابط بين بلدتي حاريص وحداثا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
عقب جولة ميدانية لزامير بالجنوب.. قتيل وإصابات في غارة إسرائيلية ببنت جبيل
استهدفت غارة إسرائيلية سيارة على الطريق الرابط بين بلدتي حاريص وحداثا جنوبي لبنان / وكالة الأنباء اللبنانية
13 أغسطس 2025

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "مسيرة معادية (إسرائيلية)" استهدفت سيارة على طريق بين بلدتي حاريص وحداثا (جنوب) بصاروخين، مشيرة إلى "سقوط إصابات جراء استهداف المسيرة للسيارة"، من دون مزيد من التفاصيل.

لكن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أفاد في بيان بوقت لاحق، بأن الغارة الإسرائيلية "أدت إلى سقوط شهيد".

وجاء القصف عقب جولة ميدانية لرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل جنوب البلاد، بالتوازي مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني للبنان.

وأقر زامير خلال الجولة بتنفيذ 600 غارة جوية على لبنان منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في انتهاك واضح للاتفاق، مؤكداً أن إسرائيل "لن تعود إلى الوراء".

اختيارات المحرر

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 282 قتيلاً و590 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us