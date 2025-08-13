وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "مسيرة معادية (إسرائيلية)" استهدفت سيارة على طريق بين بلدتي حاريص وحداثا (جنوب) بصاروخين، مشيرة إلى "سقوط إصابات جراء استهداف المسيرة للسيارة"، من دون مزيد من التفاصيل.

لكن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أفاد في بيان بوقت لاحق، بأن الغارة الإسرائيلية "أدت إلى سقوط شهيد".

وجاء القصف عقب جولة ميدانية لرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل جنوب البلاد، بالتوازي مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني للبنان.

وأقر زامير خلال الجولة بتنفيذ 600 غارة جوية على لبنان منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في انتهاك واضح للاتفاق، مؤكداً أن إسرائيل "لن تعود إلى الوراء".