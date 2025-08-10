10 أغسطس 2025
ووفق المعطيات التي نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" على موقعها الإلكتروني، فإن مركز الزلزال كان في قضاء سينديريغ، وعلى عمق 11 كلم تحت سطح الأرض.
وأكدت آفاد، أن الزلزال كان بقوة 6.1 درجة، ووقع في تمام الساعة 19:53 حسب التوقيت المحلي.
بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنني أتقدم بأحر التعازي لجميع مواطنينا المتضررين من الزلزال، الذي ضرب باليكسير وشعر به سكان الولايات المجاورة.
وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه “منذ البداية، اتخذت جميع مؤسساتنا المعنية الإجراءات اللازمة، ونتابع هذه الجهود من كثب. حفظ الله بلادنا من كل مكروه”.
مصدر:TRT ARABI