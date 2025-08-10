ووفق المعطيات التي نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" على موقعها الإلكتروني، فإن مركز الزلزال كان في قضاء سينديريغ، وعلى عمق 11 كلم تحت سطح الأرض.

وأكدت آفاد، أن الزلزال كان بقوة 6.1 درجة، ووقع في تمام الساعة 19:53 حسب التوقيت المحلي.