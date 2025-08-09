وقال الرئيس أردوغان إنّ "قرار إسرائيل فرض السيطرة العسكرية على غزة بالكامل أمر غير مقبول"، مشيراً إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أهمية تصريحات فرنسا والمملكة المتحدة وكندا بشأن اعترافها المحتمل بدولة فلسطين، مضيفاً أن "مستوى الانتقادات الغربية لإسرائيل في ازدياد، وتركيا ستقف إلى جانب فلسطين، وستواصل العمل على إرساء السلام والهدوء الدائمين في المنطقة".

وخلال الاتصال، ناقش الرئيس أردوغان مع الرئيس الفلسطيني الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والوضع الراهن.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أعرب عباس عن بالغ الشكر والتقدير للمواقف السياسية التركية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، والمساعدات الإنسانية المتواصلة التي تقدمها أنقرة للشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يواجهها قطاع غزة.