الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
خلال اتصال مع الرئيس الفلسطيني.. الرئيس أردوغان يؤكد مواصلة الجهود لوقف الحرب في غزة
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكداً أنّ أنقرة تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل وقف الحرب في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار في المنطقة.
خلال اتصال مع الرئيس الفلسطيني.. الرئيس أردوغان يؤكد مواصلة الجهود لوقف الحرب في غزة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس / AA
9 أغسطس 2025

 وقال الرئيس أردوغان إنّ "قرار إسرائيل فرض السيطرة العسكرية على غزة بالكامل أمر غير مقبول"، مشيراً إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أهمية تصريحات فرنسا والمملكة المتحدة وكندا بشأن اعترافها المحتمل بدولة فلسطين، مضيفاً أن "مستوى الانتقادات الغربية لإسرائيل في ازدياد، وتركيا ستقف إلى جانب فلسطين، وستواصل العمل على إرساء السلام والهدوء الدائمين في المنطقة".

وخلال الاتصال، ناقش الرئيس أردوغان مع الرئيس الفلسطيني الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والوضع الراهن.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أعرب عباس عن بالغ الشكر والتقدير للمواقف السياسية التركية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، والمساعدات الإنسانية المتواصلة التي تقدمها أنقرة للشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يواجهها قطاع غزة.

اختيارات المحرر

وثمّن عباس المواقف التركية في رفض محاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة هذه السياسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال إنّ "القرار الخطير الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة، وتهجير سكانه إلى الجنوب، هو جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس”، مشدداً على ضرورة العمل لوقفه فوراً.

وتابع: "القيادة الفلسطينية ستواصل التحرك السياسي على المستويات كافة، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد المواقف الدولية والإقليمية ضد هذه المخططات".

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us