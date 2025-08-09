الحرب على غزة
مسيرة حاشدة في إسطنبول تحت شعار "كن أملاً لغزة" تنديداً بالحرب وتضامناً مع الفلسطينيين
شهدت مدينة إسطنبول، مساء السبت، مسيرة جماهيرية ضخمة تحت شعار "كن أملاً لغزة" شاركت في تنظيمها نحو 15 منظمة من منظمات المجتمع المدني في تركيا، للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة والحصار المفروض على قطاع غزة.
إسطنبول تشهد مسيرة حاشدة تحت شعار "كن أملاً لغزة" تضامناً مع الفلسطينيين / AA
9 أغسطس 2025

وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد في الشق الأوروبي من المدينة، بهدف لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى ما وصفه المنظمون بـ"حرب الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وردد آلاف المشاركين هتافات منها "إسرائيل القاتلة، ارحلي من فلسطين" و"أطفال غزة ينتظروننا"، كما رفعوا الأعلام التركية والفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مثل "القتلة الصهاينة سيحاسبون" و"إسرائيل تجوّع غزة".

ولاحقاً توجه المتظاهرون نحو جامع آيا صوفيا الكبير سيراً على الأقدام، حيث اختتمت الفعالية هناك بتلاوة بيان وأدعية وإلقاء كلمات من قبل ممثلين عن الجهات المنظمة للمسيرة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفاً و369 شهيداً و152 ألفاً و862 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.


