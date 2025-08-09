وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد في الشق الأوروبي من المدينة، بهدف لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى ما وصفه المنظمون بـ"حرب الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وردد آلاف المشاركين هتافات منها "إسرائيل القاتلة، ارحلي من فلسطين" و"أطفال غزة ينتظروننا"، كما رفعوا الأعلام التركية والفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مثل "القتلة الصهاينة سيحاسبون" و"إسرائيل تجوّع غزة".

ولاحقاً توجه المتظاهرون نحو جامع آيا صوفيا الكبير سيراً على الأقدام، حيث اختتمت الفعالية هناك بتلاوة بيان وأدعية وإلقاء كلمات من قبل ممثلين عن الجهات المنظمة للمسيرة.