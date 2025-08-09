ويشارك في المعرض الذي يعقد في "صالة أوراسيا" بمركز يني قابي للمعارض، قرابة 300 دار نشر من أكثر من 20 دولة، إلى جانب مجموعة واسعة من الجامعات، والمدارس، ومنظمات مدنية.

ويشرف على تنظيم المعرض الذي يستمر حتى 17 أغسطس/آب الجاري "الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي"، بالتنسيق مع اتحاد الناشرين الأتراك، وجمعية الناشرين الأتراك، وبدعم من وزارة الثقافة التركية، وغرفة تجارة إسطنبول، وتعد وكالة الأناضول شريكاً إعلامياً فيه.

وحضر حفل الافتتاح والي إسطنبول داود غُل، وعدد من المسؤولين الأتراك والمفكرين والكتاب العرب والأتراك. ويعتبر المعرض أكبر تظاهرة ثقافية عربية في تركيا، وأضخم معرض للكتاب العربي خارج حدود العالم العربي.

وحسب المُنظّمين، فإن المعرض سيتخلله هذا العام، فعاليات ثقافية تشمل محاضرات فكرية، وأمسيات أدبية وشعرية وحفلات توقيع كتب.

وسيضم أقساماً متخصصة مثل "زاوية اللغة"، و"حقوق الملكية الفكرية"، و"المؤسسات التعليمية والمدارس الدولية"، و"الخدمات الجامعية"، و"اللوحات الفنية"، ويهدف إلى زيارة 100 ألف زائر.

وفي كلمته بحفل الافتتاح، قال المنسق العام للمعرض محمد آغير أقجة، إن المعرض "لقاء ثقافي في إسطنبول يستهدف أبناء الجاليات ومحبي اللغة العربية والشباب في تركيا". وأضاف أن "العربية كانت هنا منذ زمن طويل، وستبقى، ومع استمرار الإسلام والمسلمين ستستمر اللغة العربية".