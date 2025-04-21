وجاءت هذه التصريحات بعد اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية، حيث أشار جليك إلى أن هذه الجهود تتماشى مع المساعي المستمرة لتأسيس نموذج ديمقراطي مستدام يعزز الوحدة الوطنية ويحمي الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

وأوضح جليك أن الحكومة التركية تُعطي الأولوية لتعزيز الديمقراطية، بعيداً عن التدخلات المسلحة أو الأساليب القسرية، مؤكداً أن عملية مكافحة الإرهاب في البلاد ستكون جزءاً من هذا الجهد الواسع الذي يستهدف بناء مجتمع قوي ومستقر.

وأضاف جليك أن تركيا، بما تمتلكه من إرادة سياسية، تسعى لإيجاد حلول شاملة للقضايا الداخلية، ومنها القضية الكردية، عبر قنوات الحوار والانفتاح على جميع شرائح المجتمع، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة في المشاركة السياسية.