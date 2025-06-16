الهجمات على إيران
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ترمب يرفض التوقيع.. قادة مجموعة السبع يدعون إلى خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران
دعت مسودة بيان مشترك صادرة عن قادة مجموعة السبع في كندا اليوم الاثنين، إلى خفض التصعيد في الصراع الإسرائيلي-الإيراني، فيما ذكرت قناة CNN الأمريكية أنّ الرئيس دونالد ترمب لا ينوي توقيع البيان.
ترمب يرفض التوقيع.. قادة مجموعة السبع يدعون إلى خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران
CNN: ترامب لا ينوي توقيع بيان مجموعة السبع حول إسرائيل وإيران / AP
منذ يوم واحد

وتتضمن المسودة التزام حماية استقرار السوق، بما في ذلك أسواق الطاقة، وتؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ونقلت قناة CNN عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، وجود خلاف بين ترمب وقادة مجموعة السبع بشأن البيان المشترك، فيما صرح مسؤول في البيت الأبيض، لوسائل إعلام أمريكية بأن أولوية ترمب هي "منع إيران من امتلاك أسلحة نووية". 

وفي وقت سابق اليوم، قال ترمب إن إيران تريد إجراء محادثات بشأن خفض التصعيد مع إسرائيل، وعليها أن تفعل ذلك على الفور "قبل فوات الأوان".

وأضاف ترمب للصحفيين في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني "أقول إن إيران لن تربح هذه الحرب، وعليهم أن يجروا محادثات، وعليهم أن يتحدثوا على الفور قبل فوات الأوان".

وفي السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين إنه يرى أن هناك إجماعاً في قمة مجموعة السبع على ضرورة خفض التصعيد في الصراع الإسرائيلي-الإيراني.

وتابع: “من الواضح أن ما نحتاج إلى فعله اليوم هو تحقيق ذلك وتوضيح كيفية التوصل إليه".

 وفجر الجمعة بدأت إسرائيل بدعم أمريكي، هجوماً واسعاً على إيران، بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلّف إجمالاً 224 قتيلاً و1277 جريحاً.

 ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11، وخلفت أيضاً أضراراً مادية كبيرة.

 وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما بعضاً العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

مصدر:TRT ARABI
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