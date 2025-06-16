وخلال البثّ المباشر، ذكرت مذيعة بالتليفزيون الرسمي أن الغبار انتشر في الاستوديو بعد سماع "دوي اعتداء ضد الوطن"، قبل أن يقطع البث على شاشة خلفها وتهرع من أمام الكاميرا.

وقال المسؤول في هيئة التليفزيون والإذاعة الإيرانية حسن عبديني، إن "الكيان الصهيوني، عدو الأمة الإيرانية، شنّ قبل دقائق عملية عسكرية على الشبكة الإخبارية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وأضاف أن "الكيان لم يكن يعلم أن صوت الثورة الإسلامية لا يمكن إسكاته بعملية عسكرية".

وفي وقت سابق اليوم، وجهت إسرائيل تحذيرات لإخلاء مناطق في العاصمة طهران، تضم مقر استوديوهات التليفزيون الرسمي.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة هجوماً واسعاً على إيران بعشرات المقاتلات، سمّته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً واضحاً من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.



