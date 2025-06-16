الهجمات على إيران
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فخر الدين ألطون: الاعتداء على هيئة البث الإيرانية يُجسّد طيش إسرائيل في المنطقة
أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران، واصفاً الهجوم بأنه "عمل وحشي لا يملك أي مبرر قانوني أو إنساني".
فخر الدين ألطون: الاعتداء على هيئة البث الإيرانية يُجسّد طيش إسرائيل في المنطقة
ألطون: قصف إسرائيل للتلفزيون الإيراني مجزرة صارخة بحق الصحفيين / AA
منذ 17 ساعات

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الاثنين، قال ألطون إن "استهداف إسرائيل للصحفيين والمدنيين وهجومها على مؤسسة إعلامية رسمية يُعدّ مجزرة صارخة"، مؤكداً أن "الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين لا يُمكن تبريره تحت أي ظرف".

وأشار ألطون إلى أنّ "الإدارة الإسرائيلية التي فقدت سمتها كدولة بسبب جرائمها المتكررة تبني جدراناً سميكة بينها وبين السلام الدائم"، مضيفاً أن تركيا "تدين هذا الهجوم الشنيع وتتقدم بتعازيها للشعب الإيراني في ضحاياه من الصحفيين". ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري "لوقف طيش العدوان الإسرائيلي الذي يدفع المنطقة إلى حافة الانفجار".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف، في وقت سابق الاثنين، مبنى التلفزيون الرسمي الإيراني، بعد إعلانه عزمه قصف مواقع مدنية داخل طهران. ويأتي هذا الهجوم ضمن عملية عسكرية أوسع أطلقتها إسرائيل فجر الجمعة، بدعم أمريكي، استهدفت منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء في البرنامج النووي الإيراني.

وقد أسفر القصف الإسرائيلي منذ انطلاقه عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين في إيران، وفق التلفزيون الرسمي. فيما ردّت طهران، مساء اليوم ذاته، بسلسلة هجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، أوقعت 24 قتيلاً و592 جريحاً في إسرائيل، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، حسب مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.

ويُعد هذا التصعيد العسكري الأوسع من نوعه بين إسرائيل وإيران، ويُجسّد تحوّلاً من المواجهات غير المباشرة إلى صراع مفتوح بين عدوّين تاريخيين في المنطقة.

مصدر:aa
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