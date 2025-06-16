الحرب على غزة
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"القسام" تعلن تنفيذ سلسلة عمليات بقطاع غزة.. والاحتلال: مقتل ضابط كبير بخان يونس
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقتل نائب قائد سرية في لواء النخبة "غولاني" خلال معركة وقعت جنوبي قطاع غزة.
"القسام" تعلن تنفيذ سلسلة عمليات بقطاع غزة.. والاحتلال: مقتل ضابط كبير بخان يونس
جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في خان يونس / Reuters
منذ 19 ساعات

وقال جيش الاحتلال في بيان: "الرائد (في الاحتياط) تال موفشوفيتس (28 عاماً)، نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 7086، التابعة للواء غولاني، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة".

 من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الضابط الإسرائيلي، لقي حتفه جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في خان يونس.

 وبذلك، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 869 ضابطاً وجندياً، بينهم 426 قُتلوا منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.

 بينما بلغت حصيلة المصابين، 5 آلاف و971 ضابطاً وجندياً، ضمنهم ألفان و719 منذ الاجتياح البري للقطاع، وفقاً لبيانات الجيش الرسمية.

 سلسلة عمليات

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف قوة إسرائيلية راجلة داخل منزل وشرق مدينة خان يونس، وقتل وإصابة أفرادها

 كما أكدت “القسام”، تنفيذ سلسلة عمليات ضد آليات وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل شمال وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين.

وقالت الكتائب، في بيان: "تمكن مجاهدو القسام بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) من استهداف قوة صهيونية راجلة، تحصنت داخل أحد المنازل شرق مدينة خان يونس، بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

كما أفادت "القسام" في بيان ثانٍ، بأن مقاتليها تمكنوا من قنص أحد الجنود الإسرائيليين في موقع الحدث السابق نفسه".

 وفي بيان لاحق، قالت "القسام"، إن مقاتليها أكدوا -بعد عودتهم من خطوط القتال- "استهداف ناقلة جند صهيونية ودبابة (من نوع ميركافا) بعبوة أرضية شديدة الانفجار وعبوة العمل الفدائي شرق بلدة جباليا شمالي القطاع، يوم 10 يونيو/حزيران الجاري".

 كما ذكرت في بيان آخر أن مقاتليها استهدفوا "دبابة (ميركافا) بعبوة شديدة الانفجار شرق بلدة جباليا في 11 يونيو/حزيران الجاري".

 يأتي ذلك في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

 وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 184 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

مصدر:TRT ARABI
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