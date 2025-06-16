تركيا
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أردوغان في اتصال مع بوتين: الموقف الخارج عن القانون لحكومة نتنياهو يشكل تهديداً للنظام الدولي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، أن الموقف "الخارج عن القانون" لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشكل تهديداً صارخاً للنظام الدولي، وأن المنطقة "لم تعد تحتمل حروباً"، وفق بيان أصدرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
أردوغان في اتصال مع بوتين: الموقف الخارج عن القانون لحكومة نتنياهو يشكل تهديداً للنظام الدولي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين / AA
16 يونيو 2025

وأضاف أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن دوامة العنف التي بدأت بهجمات إسرائيل على إيران فجر الجمعة "عرّضت أمن المنطقة بكاملها للخطر".

وذكر أن تركيا ركزت على المبادرات الدبلوماسية لإنهاء الهجمات منذ اليوم الأول، مشيراً إلى أن السبيل الوحيد لحل المشكلات مع إيران هو "الدبلوماسية"، وشدد على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس التركي أهمية ألا يؤدي العدوان الإسرائيلي على إيران إلى تجاهل الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، مشيراً إلى أن احتمالية إقدام إسرائيل على فرض أمر واقع في المنطقة مرتفعة.

بدوره، أشار الرئيس بوتين إلى أنه يتفق مع الرئيس أردوغان على وقف الصراعات، وفتح المجال للدبلوماسية في أقرب وقت.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل -بدعم أمريكي- هجوماً واسعاً على إيران، بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالاً 224 قتيلاً و1277 جريحاً.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11، وخلفت أيضاً أضراراً مادية كبيرة و24 قتيلاً و592 مصاباً، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما بعضاً العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

مصدر:TRT ARABI
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