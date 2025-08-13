تصريحات فيدان جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البوتسواني فينيو بوتالي، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة، تناول خلاله الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وأفق التعاون المشترك في إفريقيا، وجهود السلام الدولية.

وأشار فيدان إلى دعم بوتسوانا القضية الفلسطينية وإدانتها لإسرائيل، مشدداً على أنها تتفق مع أنقرة بشأن حل الدولتين.

ولفت الوزير التركي إلى أن زيارته إلى مصر السبت الماضي كانت ضمن مساعي تركيا لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، مضيفاً أنه سيتوجه إلى قطر اليوم لبحث الملف نفسه.

وشدّد فيدان على أن "سياسة التجويع في غزة بلغت حداً لا يطاق"، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل المشترك لوقف التجويع وإطلاق النار في القطاع.

وأوضح أنه وبصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وجّه دعوة للمنظمة مجدداً لعقد اجتماع لبحث قرار إسرائيل في توسيع الاحتلال في غزة، وأوضح أنهم يخططون لعقد هذا الاجتماع في مدينة جدة السعودية خلال الأيام القادمة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و599 شهيداً و154 ألفاً و88 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 227 شخصاً، بينهم 103 أطفال.