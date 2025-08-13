جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته، ممثلاً عن الرئيس أردوغان، في "قمة قادة تحالف المتطوعين" التي انعقدت عبر الإنترنت بشأن أوكرانيا، بضيافة ألمانيا، وبمشاركة قادة دول وحكومات لبحث المسألة الأوكرانية.

وأشار يلماز إلى التقدم الملموس الذي تحقق خلال مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك عمليات تبادل الأسرى، وفتح قناة مباشرة لمعالجة القضايا الإنسانية، ووضع إطار للتوصل إلى وقف إطلاق النار والسلام، مشدداً على أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية النشطة حتى التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وتأتي القمة قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب بمدينة ألاسكا، والذي من المقرر أن يبحث سبل التوصل إلى سلام بين البلدين.