نائب الرئيس أردوغان: تركيا تدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا
أكد جودت يلماز، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، دعم بلاده للجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
جودت يلماز نائب الرئيس التركي خلال مشاركته في "قمة قادة تحالف المتطوعين" التي عقدت عبر الإنترنت بشأن أوكرانيا / AA
13 أغسطس 2025

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته، ممثلاً عن الرئيس أردوغان، في "قمة قادة تحالف المتطوعين" التي انعقدت عبر الإنترنت بشأن أوكرانيا، بضيافة ألمانيا، وبمشاركة قادة دول وحكومات لبحث المسألة الأوكرانية.

وأشار يلماز إلى التقدم الملموس الذي تحقق خلال مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك عمليات تبادل الأسرى، وفتح قناة مباشرة لمعالجة القضايا الإنسانية، ووضع إطار للتوصل إلى وقف إطلاق النار والسلام، مشدداً على أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية النشطة حتى التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وتأتي القمة قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب بمدينة ألاسكا، والذي من المقرر أن يبحث سبل التوصل إلى سلام بين البلدين.

وشارك في القمة كل من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
