14 أغسطس 2025
جاء ذلك وفق ما ذكرته مصادر دبلوماسية تركية، من دون الحديث عن تفاصيل حول فحوى ما بحثه الجانبان.
والأربعاء، بدأ فيدان زيارة رسمية إلى قطر تستغرق يومين، والتقى أمس رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن.
ووفق بيان للخارجية القطرية، جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير القطري ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومن دون عوائق إلى القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.
كما أكد دعم بلاده الكامل لكل المساعي الحميدة الرامية لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.
مصدر:TRT ARABI