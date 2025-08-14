جاء ذلك وفق ما ذكرته مصادر دبلوماسية تركية، من دون الحديث عن تفاصيل حول فحوى ما بحثه الجانبان.

والأربعاء، بدأ فيدان زيارة رسمية إلى قطر تستغرق يومين، والتقى أمس رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن.

ووفق بيان للخارجية القطرية، جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.