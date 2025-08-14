تركيا
1 دقيقة قراءة
وزارة الدفاع التركية تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع سوريا لتعزيز التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب
جدَّدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، دعمها وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وأكدت أهمية دعوات الحكومة السورية إلى "دولة واحدة وجيش واحد".
أكتورك: ندعم وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وعززنا رغبتنا هذه عبر توقيع مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات / AA
14 أغسطس 2025

وأعلن المتحدث باسم الدفاع التركية زكي أكتورك في مؤتمر صحفي توقيع "مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات" بين وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره السوري مُرهف أبو قصرة في 13 أغسطس/آب الجاري.

وأوضح أكتورك أن المذكرة تهدف إلى دعم سوريا في مكافحة الإرهاب وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، وتشمل المذكرة التعاون في التدريب العسكري وتبادل الخبرات وتوفير المعدات والأنظمة العسكرية والدعم الفني عند الحاجة.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الدفاع التركية أن الحكومة السورية تتبنى نهجاً شاملاً لإنهاء الانقسامات العرقية والدينية والطائفية، بينما تعرقل ممارسات ما تُعرف بـ"قوات قسد" التابعة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي مسار العملية.

وقال إنه منذ توقيع الاتفاق مع الحكومة السورية، لم يلتزم التنظيم الإرهابي أيّاً من بنوده، وواصل محاولاته لتقويض الوحدة السياسية وسلامة أراضي سوريا.

وأضاف أكتورك أن الخطاب الانفصالي الذي عبّر عنه التنظيم الإرهابي في المؤتمر الذي عُقد في الحسكة في 8 أغسطس/آب يتعارض مع الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية.

وشدد على أن دعوات الحكومة السورية إلى "دولة واحدة، جيش واحد" تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.


مصدر:TRT Arabi
