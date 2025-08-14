وأعلن المتحدث باسم الدفاع التركية زكي أكتورك في مؤتمر صحفي توقيع "مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات" بين وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره السوري مُرهف أبو قصرة في 13 أغسطس/آب الجاري.

وأوضح أكتورك أن المذكرة تهدف إلى دعم سوريا في مكافحة الإرهاب وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، وتشمل المذكرة التعاون في التدريب العسكري وتبادل الخبرات وتوفير المعدات والأنظمة العسكرية والدعم الفني عند الحاجة.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الدفاع التركية أن الحكومة السورية تتبنى نهجاً شاملاً لإنهاء الانقسامات العرقية والدينية والطائفية، بينما تعرقل ممارسات ما تُعرف بـ"قوات قسد" التابعة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي مسار العملية.

وقال إنه منذ توقيع الاتفاق مع الحكومة السورية، لم يلتزم التنظيم الإرهابي أيّاً من بنوده، وواصل محاولاته لتقويض الوحدة السياسية وسلامة أراضي سوريا.