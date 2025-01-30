وأفادت مصادر لقناة "الجزيرة" القطرية بوصول الأمير إلى مطار دمشق، من دون التطرق إلى مدة الزيارة. بينما أكدت رئاسة الجمهورية السورية أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، سيلتقي اليوم الخميس بأمير قطر.

وتمثل هذه أول زيارة لأمير قطر إلى سوريا منذ أكثر من 14 عاماً، ويعد أول قائد دولة عربية أو أجنبية يزور سوريا بعد 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي ذلك اليوم، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق وقبلها على مدن أخرى، ما أنهى 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من سيطرة أسرة الأسد، بينها 24 عاماً حكمها بشار.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد ساعات من تسليم أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية.