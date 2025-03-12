سياسة
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8 قتلى في قصف روسي على أوكرانيا.. وكييف: هجوم على الأمن الغذائي العالمي
قضى ثمانية أشخاص في قصف روسي على شرق وجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلنته السلطات، اليوم الأربعاء، موضحة أن من بينهم أربعة سوريين قُتلوا في ضربة صاروخية روسية استهدفت أوديسا وألحقت أضراراً بسفينة ترفع علم باربادوس في ميناء المدينة الجنوبية.
8 قتلى في قصف روسي على أوكرانيا.. وكييف: هجوم على الأمن الغذائي العالمي
أضرار كبيرة جراء ضربة صاروخية روسية على أوكرانيا / AA
12 مارس 2025

ويأتي الهجوم على أوديسا، الذي وقع في وقت متأخر الثلاثاء، فيما وافقت أوكرانيا على المقترح الأمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً وإجراء مفاوضات فورية مع روسيا.

في المقابل، قال أندريه سيبيها وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا على ميناء أوديسا والذي ألحق أضراراً بسفينة حبوب وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص هو هجوم على الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف سيبيها على إكس "يُظهر هذا مدى اقتراب هذه الحرب من الجزائر وسوريا ودول أخرى"، مشيراً إلى أن السفينة كان يُفترض أن تنقل قمحاً إلى الجزائر.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا أطلقت خلال الليل ثلاثة صواريخ و133 طائرة مسيّرة باتجاه أراضيها، مشيرة إلى إسقاط 98 من المسيّرات.

ويأتي الهجوم الروسي، بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، بينهم 3 أطفال، في "أعنف" هجوم أوكراني بمسيّرات على العاصمة موسكو ومحيطها، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الروسية.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده أبدت استعدادها لهدنة خلال المحادثات مع الأمريكيين الثلاثاء، والآن يتعين على روسيا الرد على المقترح.

وصرّح في مؤتمر صحفي في كييف "اليوم يعتمد الأمر بنسبة 100% على هذا البلد، لأن أمريكا أثبتت موقفها، وأوكرانيا أثبتت موقفها، واليوم على روسيا أن ترد".

وأوضح زيلينسكي أنه ينتظر إجراءات قوية من الولايات المتحدة إذا رفضت روسيا مقترح واشنطن.

وفي أول تعليق له على المقترح، قال الكرملين إنه ينتظر تلقي تفاصيل من الولايات المتحدة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

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