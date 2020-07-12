سياسة
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مفتي عُمان يهنئ الأمة الإسلامية بإعادة "آيا صوفيا" مسجداً
قال مفتي سلطنة عمان إن خطوة إعادة "آيا صوفيا" مسجداً موفقة، وهنأ الأمة الإسلامية والشعب التركي بهذا القرار,
مفتي عُمان يهنئ الأمة الإسلامية بإعادة "آيا صوفيا" مسجداً
مفتي عُمان: خطوة رد آيا صوفيا إلى مسجد موفقة  / Reuters
12 يوليو 2020

هنأ مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الأحد، الأمة الإسلامية والشعب التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان بقرار إعادة "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى مسجد.

وقال الخليلي، عبر حسابه على"تويتر": "نهنئ أنفسنا ونهنئ الأمة الإسلامية جميعاً، ونخص بالتهنئة الشعب التركي المسلم الشقيق الأصيل وعلى رأسه قائده المحنك رجب طيب أردوغان برده معلم "آيا صوفيا" من جديد إلى بيت من بيوت الله التي أذن الله أن تُرفع ويذكرَ فيها اسمُه، يُسَبَّحُ له فيها بالغدو والآصال."

ونشر في التغريدة نفسها بياناً جاء فيه: "كانت هذه الخطوة خطوة موفقة من الشعب المسلم البطل وقائده المغوار إذ لم يثنهم ضجيج نعاق الناعقين٫ من الحاقدين على الإسلام المتآمرين عليه٫ على المضي قدماً في رد هذا المعلم إلى ما كان عليه منذ عهد السلطان المظفر المنصور محمد الفاتح وإلى آخر عهد سلاطين آل عثمان حيث كانت تقام فيه شعائر الدين، وتنطلق منه دعوة الإسلام ببينة من شرع الله."

وأضاف الخليلي: "حتى جاء عهد الذين عبثوا بمقدسات الدين وانتهكوا حرماتها وتلاعبوا بهذا المعْلم كما تلاعبوا بغيره".

وتابع: "فهنيئاً لك أيها الشعب الأصيل في إسلامك ولقائدك هذه الخطوة الشجاعة، فامضوا إلى الأمام غير لاوين على شيء من ضجيج الباطل الذي تنعق به حناجر المارقين، فما هم إلا في الأذلين. وقد كُبتوا كما كُبت الذين من قبلهم وسيروا قدماً في هذا الصراط المستقيم وقلوب المسلمين وألسنتهم تلهج بالدعاء لكم."

والجمعة، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

والأحد، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوت الخمس ستقام يومياً في المسجد بشكل منتظم، اعتباراً من الجمعة 24 يوليو/تموز الجاري".

و"آيا صوفيا" هو صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجداً، ثم جرى تحويله إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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