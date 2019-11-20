يبدأ الأربعاء عرض مسلسل "المؤسس عثمان" على قناة atv التركية، في سلسلة متواصلة للعمل الأضخم من نوعه في الدراما التركية "قيامة أرطغرل".

"المؤسس عثمان" هو مسلسل واقعي يحاكي فترة تأسيس الدولة العثمانية، في محاولة لفهم طبيعة الحياة في تلك الحقبة الزمنية.

وعلى مدار أكثر من عام كامل استمرت التحضيرات للعمل، الذي شهد تدريب فريق العمل وسط ظروف قاسية، منها التخييم في الغابات في تجربة شملت فريق الممثلين جميعاً.

أكثر من 100 خيمة جديدة ومئات البُسُط والسجاد المحبوك يدويّاً، جرى استيرادها من تركمانستان، بالإضافة إلى الخيول والماشية والقبائل الجديدة. كل ذلك جاء في إطار التحضيرات لإنتاج مسلسل واقعي يحاكي فترة تأسيس الدولة العثمانية، ويساعد على فهم طبيعة الحياة في تلك الحقبة من الزمن.

كل ما سبق عملت عليه شركة إنتاج بوزداغ، لخروج المسلسل في حلة جديدة، وفريق جديد، أملاً في كسب التحدي، ومواصلة الاستحواذ على قلوب المشاهدين عالَميّاً، في ليلة العرض الأولى مساء الأربعاء على قناة atv التركية.

وقالت الشركة المنتجة إن بحيرة صناعية أُنشئَت بمساحة 800 متر مربع بعمق 160 سم، ومدينة، وأسواقاً وبيوتاً، وقلعة، و4 قبائل إضافة إلى قبيلة "قايي"، مع شراء خيول جديدة، وفريق عمل كبير يتكون من 40 فناناً أساسيّاً وآلاف الكومبارسات، و350 من فريق العمل.

وقال منتج المسلسل وكاتب السيناريو محمد بوزداغ: "قبل بثّ أي عمل جديد، أشعر بحماسة شديدة، لأني أحب هذا العمل، وهي طريقة للتعبير عن ذاتي، كنت دائماً أتساءل عن قدرة الأتراك على إنشاء دولة في المنطقة رغم الحملات الصليبية وحملات المغول".

وأضاف: "لا يمكن الإجابة عن ذلك إلا عبر عيش تلك المرحلة، كواحد من أفراد قبيلة قايي، ومعرفة ماذا كانت أحلام عثمان، والصعوبات التي عاشها، وأسئلة تتعلق بالأعداء وكيفية التغلب عليهم".

وأوضح أن "كثيراً من الدول ترغب في بَثّ المسلسل، منها الدول العربية، ودول البلقان، وأمريكا اللاتينية، وهناك اتفاقيات أولوية".

وأوضح أن شركته ستركز الفترة المقبلة على الأعمال التاريخية، لاستثمار نجاح "أرطغرل" عالَميّاً، وهو أمر طبيعي بخاصَّة في العالَم الإسلامي، في ظل التركيز على مراحل تاريخية هامة له، ويريدون نقلها إلى الشاشة.

كذلك تَطرَّق إلى فيلم سيُعرَض في شباط/فبراير المقبل، بعنوان "سيف العدالة"، ويتحدث عن القرن الخامس عشر بعد فتح إسطنبول.

ومسلسل "المؤسِّس عثمان"، هو استمرار لسلسلة "قيامة أرطغرل"، ويعرض حكاية قبائل قايي وهجراتها وصولاً إلى تأسيس الدول العثمانية في القرن الثالث عشر، إذ حقَّقَت السلسلة الأولى نجاحات كبيرة على مستوى تركيا والعالَم بتحقيق نسب مشاهدة عالية.