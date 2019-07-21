كشفت تركيا عن أول مدرعة كهربائية صُنِّعت بالكامل بإمكانات محلية؛ إذ استطاع خبراء شركة أوتوكار، وهي إحدى شركات قطاع الصناعات الدفاعية التركية الرائدة في تصنيع المركبات والمدرعات والأنظمة البرية، تصنيع المدرعة "Akrep IIe" التي تنتمي لعائلة مدرعات ومركبات العقرب العسكرية.

وتتميز المدرعة الكهربائية بسرعتها العالية وصوتها المنخفض مقارنة بالمركبات التقليدية، فضلاً عن امتلاكها محركاً كهربائياً يجعلها قادرة على تلبية مطالب الجيوش في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أوتوكار أن المدرعة تستجيب بأفضل طريقة للأداء التكتيكي المتوقع، لاسيما الكفاءة في استهلاك الوقود والحركة والدعم اللوجيستي المتكامل.

وأشارت الشركة إلى أنها تستهدف جعل "Akrep IIe" واحدة من المنتجات الرائدة في مجال صادرات التكنولوجيا التركية.

والمدرعة الكهربائية ذات الدفع الرباعي صُممت بشكل يتناسب مع مجموعات الطاقة البديلة، وهي مجهّزة بمحرك كهربائي ومزوّدة ببطاريات متقدمة.

وشهدت النسخة الـ14 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية التي استضافتها مدينة إسطنبول في الفترة بين 30 أبريل/نيسان و3 مايو/أيار الماضيين، عرض المدرعة الكهربائية لأول مرة.

ومن المتوقع أن تكسب "Akrep IIe" الشركة المصنّعة خبرة في تطبيق تكنولوجيا المركبات الكهربائية على مثيلاتها العسكرية، وتشكّل الخطوة الأولى في مجال المركبات الكهربائية والهجينة والذاتية.

كما أن المدرعة الكهربائية معدة لتلبية احتياجات الكشف والمراقبة والرمي، ويمكن دمج طائرات دون طيار أو روبوتات فيها، كما أنها مصممة للعمل بالطاقة الكهربائية وبالديزل.

يشار إلى أن الشركة المصنّعة تخطط مستقبلاً لإنتاج نسخ مختلفة من المدرعة، في ضوء الاحتياجات والطلبات التي تتلقاها.