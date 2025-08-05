يأتي هذا الاتفاق في ظل سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تبنت نهجاً متشدداً تجاه ملف الهجرة.

وقال مسؤول حكومي رواندي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجانبين وقّعا الاتفاق في العاصمة كيغالي خلال شهر يونيو/حزيران، مشيراً إلى أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم عشرة أشخاص للنظر في إمكانية استقبالهم.

وقالت المتحدثة الرسمية للحكومة الرواندية، إن الاتفاق يعود جزئياً إلى التجربة التاريخية لرواندا مع النزوح، مضيفة: "كل أسرة رواندية تقريباً عانت من النزوح، وثقافتنا مبنية على قيم الإدماج وإعادة التأهيل".

وبموجب الاتفاق، تحتفظ رواندا بحق الموافقة أو الرفض على كل فرد مقترح لإعادة التوطين. وسيحظى من تجري الموافقة على استقبالهم بخدمات تشمل التدريب المهني، والرعاية الصحية، والدعم السكني، لتسهيل بدء حياتهم الجديدة في رواندا، والإسهام في اقتصادها الذي يُعد من بين الأسرع نمواً في إفريقيا خلال العقد الماضي.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتفاق، فيما أحالت وزارة الأمن الداخلي الاستفسارات إلى الخارجية الأمريكية.

من جهته، أشار المسؤول الرواندي إلى أن الولايات المتحدة ستقدم لرواندا دعماً مالياً على شكل منحة، دون الإفصاح عن قيمتها، كما أوضح أن الاتفاق قابل للتوسيع بموافقة الطرفين، مضيفاً أن المرحلين غير ملزمين بالبقاء في رواندا ولهم حرية المغادرة.