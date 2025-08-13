جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، أوضح فيها أنه شارك اليوم في اجتماع افتراضي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، واصفاً اللقاء بـ"الجيد جداً".

وأضاف أن "الاجتماع مضى بشكل مثمر، وأمنحه 10 درجات من أصل 10"، موضحاً أنهم تناولوا ملف إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

وردّاً على سؤال مفاده: "إذا لم يوافق بوتين على إنهاء الحرب خلال لقاء الجمعة، فهل ستفرضون عقوبات؟"، أفاد ترمب: "نعم، لن أفصح عن العقوبات الآن، لكنها ستكون وخيمة على روسيا".

ولفت إلى أنه إذا مضت القمة الأولى بشكل جيد “أريد ترتيب اجتماع ثان مباشرة يجمع بوتين وزيلينسكي”، وأشار إلى أن احتمال عقد الاجتماع الثاني مرتفع، وأنه سيكون حاضراً في حال أرادوا مشاركته، وأوضح أن الاجتماع الثاني لن يُعقد في حال لم يحصل على الإجابات التي يريدها من بوتين.

وقف الحرب

من جهتها، عبرت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون، عن أملهم في أن يدفع الرئيس ترمب باتجاه وقف إطلاق النار خلال محادثاته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك من دون التخلي عن مصالح أوكرانيا أو اقتراح تقسيم أراضيها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ترمب وافق على ضرورة إشراك أوكرانيا في أي مناقشات حول تنازل عن أراض، بينما قال زيلينسكي، إن ترمب أيّد فكرة الضمانات الأمنية في تسوية ما بعد الحرب.