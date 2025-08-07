جاءت تصريحات بوتين خلال استقباله رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، حيث وصف الإمارات بأنها "مكان مناسب جداً" لاستضافة القمم، مشيراً إلى وجود "أصدقاء مستعدين لتنظيم لقاءات من هذا النوع".

في السياق، أعلن الكرملين قمة مرتقبة بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب "في الأيام المقبلة"، وهي أول قمة بين رئيسَي البلدين منذ لقاء بوتين الرئيس السابق جو بايدن في جنيف عام 2021، كما ستكون أول لقاء مباشر بين بوتين وترمب منذ قمة مجموعة العشرين في اليابان عام 2019.

وأكد بوتين أن "كلا الجانبين أبديا اهتماماً بعقد اللقاء"، فيما أوضح مستشاره للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، أنه جرى الاتفاق من حيث المبدأ على عقد القمة الأسبوع المقبل، بناءً على اقتراح أمريكي، على أن تُعلَن التفاصيل لاحقاً.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، قد التقى بوتين في موسكو مؤخراً، واقترح عقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس الأوكراني، إلا أن بوتين أبدى تحفظاً على عقد لقاء مباشر مع زيلينسكي، قائلاً: "لا أعارض ذلك من حيث المبدأ، لكنه يتطلب ظروفاً معينة، وللأسف ما زلنا بعيدين عنها".