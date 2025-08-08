وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان، أن قرار إسرائيل توسيع هجماتها واحتلال غزة "خاطئ"، داعياً إلى إعادة النظر الفورية فيه. وقال ستارمر: "هذا التصعيد لن يؤدي إلى إنهاء الصراع أو تأمين إطلاق سراح الأسرى، بل سيسبب مزيداً من سفك الدماء".

وأضاف أن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم بشكل يومي، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى حماس. كما أكد أن بريطانيا تعمل مع حلفائها على خطة طويلة الأمد تضمن السلام ضمن إطار حل الدولتين.

وفي رد مماثل، أعرب رئيس الوزراء الأسكتلندي جون سويني عن رفض بلاده القاطع لقرار توسيع الاحتلال الإسرائيلي لغزة، معتبراً إياه قراراً "غير مقبول بتاتاً" سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويصعد الصراع. ودعا سويني المجتمع الدولي إلى وقف هذه الخطوات وضمان وقف فوري لإطلاق النار.

من جانبه، دان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بشدة قرار توسيع الاحتلال، مؤكداً في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه الخطوة ستؤدي إلى "مزيد من الدمار والآلام".

ودعى ألباريس إلى وقف دائم لإطلاق النار وتدفق واسع وفوري للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مشدداً على أن "السلام النهائي في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة حل الدولتين".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في تصريحات أدلت بها لقناة SVT Nyheter السويدية إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجماتها على قطاع غزة ينتهك القانون الدولي، معربة عن قلقها البالغ إزاء الخطوة التي تهدف إلى احتلال كامل القطاع.

وأوضحت مالمر ستينرغارد أن محاولات ضم أو تغيير أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القوانين الدولية المعمول بها، مؤكدة "أن القرار يأتي في وقت تتطلب فيه الحاجة وقف إطلاق النار، بينما تسير الأمور في الاتجاه المعاكس تماماً"

من جهته، استدعى وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، السفيرة الإسرائيلية في بروكسل على خلفية خطة تل أبيب لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وحسب وكالة الأنباء البلجيكية، استدعى بريفوت السفيرة إيديت روزنزويغ-أبو إلى وزارة الخارجية، عقب إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

وقال بريفوت إن بلجيكا تُدين قرار إسرائيل، وتعتبره غير مقبول ومخالفاً للقانون الدولي. وانتقد الوزير تصرفات الإسرائيليين الذين يستولون على أراضٍ فلسطينية محتلة، وأضاف: "كل هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى محو فلسطين عن الخارطة، مرفوضة، وتتعارض جميعها مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية".

وحول موقف موسكو، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن “القرار الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة خطوة في الاتجاه الخاطئ”، وأضاف بوليانسكي خلال تصريحات للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إنّ “موقف روسيا هو نفسه موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي”، مشدداً على أن "هذه الخطوة ستكون سيئة للغاية و في الاتجاه الخاطئ”.

وتابع: “ندين مثل هذه الأنشطة، ونعتقد أنها تنتهك جميع قرارات الأمم المتحدة”، مؤكدا أنّ حل الدولتين هو الخيار الوحيد فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واتفقت الصين مع الموقف الدولي الرافض لخطة تل أبيب احتلال غزة، وقالت خارجية بكين في بيان، إننا “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الخطة”، داعية إلى التوقف الفوري عن هذه الأفعال الخطيرة.

وشدد البيان على أنّ “غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي تعود إلى الشعب الفلسطيني".

رفض عربي