ومنذ ساعات فجر الجمعة، استشهد ما لا يقل عن 12 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة بالقطاع، ضمن حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 22 شهراً.

وذكرت مصادر طبية وشهود عيان أنّ "قصف جيش الاحتلال طال منازل وتجمعات مدنيين ينتظرون مساعدات، ومراكز إيواء بمدينة غزة ووسط القطاع".

واستُشهد خمسة من عناصر تأمين المساعدات، وأصيب آخرون وصفت حالتهم بالخطيرة، بعد استهدافهم بطائرة إسرائيلية مسيّرة قرب بوابة "كيسوفيم" شرق مدينة دير البلح.

وفي غارة منفصلة، استهدفت مسيّرة إسرائيلية أرضًا زراعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد شقيقين.

وشمال قطاع غزة وتحديدا في بلدة جباليا، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعاً للمواطنين، فيما استشهد خلال ساعات الليل والفجر، ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات بمحيط مركز قرب "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وقصفت طائرة إسرائيلية تجمعاً للمدنيين قرب مفترق "السنافور" في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني على الأقل، بينما وقعت غارة منفصلة استهدفت "عمارة كحيل" بجوار مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بعد إنذار بالإخلاء، دون وقوع إصابات.

وفي حي الدرج شرق غزة، أُصيب 5 فلسطينيين إثر سقوط صاروخ لم ينفجر أطلقته الطائرات الحربية الإسرائيلية على مدرسة موسى بن نصير.

وعلى صعيد المجاعة، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية، أنه جرى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بينهم طفلان، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، نتيجة التجويع وسوء التغذية.