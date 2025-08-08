الاستطلاع، الذي أجراه معهد "لازار" للأبحاث بين 6 و7 أغسطس/آب الجاري على عينة من 504 بالغين في إسرائيل، أشار إلى أن 57% يفضلون إبرام "صفقة شاملة" لإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين، حتى لو كان الثمن وقف الحرب، في حين يرى 30% ضرورة مواصلة الضغط العسكري واحتلال غزة ولو على حساب حياة الأسرى.

الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" فجر الجمعة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية، تقوم على "احتلال تدريجي" يشمل تهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، ثم التوغل في مراكز التجمعات السكنية.

فيما اقترح رئيس الأركان إيال زامير بديلاً يقوم على "تطويق القطاع وتشديد الضغط العسكري" عبر عمليات مركزة، محذراً من أن خطة نتنياهو تمثل "فخاً استراتيجياً" يهدد حياة الأسرى ويستنزف الجيش لسنوات.

وتشمل الخطة البديلة "تطويقاً إضافياً للقطاع وتشديد الضغط العسكري عبر عمليات مداهمة مركزة ضد بؤر حركة حماس، بهدف الحفاظ على حياة المحتجزين وعدم استنزاف الجيش"، حسب هيئة البث الرسمية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الموافقة على خطة نتنياهو جاءت خلال اجتماع استغرق 10 ساعات، كما أفاد مكتب نتنياهو في بيان فجر الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاستكمال سيطرته على قطاع غزة.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل الجيش كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".

ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها، وفق مسؤولين محليين فلسطينيين.