ووفق بيان صادر عن شبكة TRT، تخاطب القناة عبر بثها جمهوراً يناهز 450 مليون نسمة، يتوزعون على نطاق جغرافي واسع يشمل في طليعته 22 دولة عربية منضوية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وانطلقت TRT عربي برؤية تقوم على تعزيز الحوار والتفاهم مع العالم العربي، من خلال تغطيات إخبارية ميدانية موسعة، وبرامج متخصصة في السياسة والاقتصاد والتاريخ والثقافة، تراعي تنوع الآراء وتطرح وجهات نظر متعددة، بما يعكس التزامها مبادئ المهنية والتوازن.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواكب القناة من كثب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنقل مجريات الأحداث من قلب الميدان، مع تغطيات حية من مناطق النزاع.

وقد جعلها التزامها الحياد والمصداقية هدفاً للاستهداف الإسرائيلي، بعد أن تعرّض عدد من مراسليها إلى إصابات خطيرة واعتقالات في أثناء أدائهم المهني.

ورغم ذلك، تواصل فرق TRT عربي عملها في الميدان، متحدّية جميع الضغوط والتهديدات، ومؤكدة بذلك دورها منصة إعلامية دولية تتحرك من منطلق إنساني ومهني.

وتُعد TRT عربي إحدى ركائز الدبلوماسية العامة التركية في العالم العربي، إذ تسهم بشكل فاعل في نقل الصورة الحقيقية لتركيا، وتعزيز التفاهم الثقافي والإعلامي مع الشعوب العربية.

وبحسب البيان، تسعى القناة إلى توسيع نطاق تأثيرها وتطوير محتواها بما يواكب تطلعات المشاهد العربي، ويعزز من قدرتها على تقديم معلومة دقيقة، موضوعية، وموثوقة في ظل بيئة إعلامية تتسم بالتحديات والتقلبات.