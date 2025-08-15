وقال المجلس، الذي وصل إلى السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، إن الاعتقالات شملت عناصر من القوات الأمنية، اتُّهمت بالتآمر للإطاحة بالحكومة، مؤكداً حصولهم على دعم خارجي.

وأفاد بيان للجيش بثه التليفزيون الرسمي، بأن "عناصر هامشية من القوات الأمنية المالية المسلحة" اعتُقلت بتهمة السعي "لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية". واتهم البيان "هؤلاء الجنود والمدنيين" بحصولهم على "مساعدة من دول أجنبية"، كاشفاً أن المواطن الفرنسي اعتُقل للاشتباه بعمله "لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية".

وذكرت مصادر أمنية أن الاعتقالات طالت 55 جندياً على الأقل، بينهم عباس ديمبيلي، أحد أبرز وجوه الجيش المالي.