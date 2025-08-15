وأعربت الفصائل في بيان مشترك، عن تقديرها الجهود التي تبذلها مصر وقطر في دعم القضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة من الجوع، ودفع مساعي تحقيق الوحدة الفلسطينية، إضافةً إلى انخراطهما في المفاوضات لوقف العدوان.

والفصائل الموقِّعة على البيان هي: حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ولجان المقاومة الشعبية.

كما دعت الفصائل مصر إلى رعاية اجتماع وطني طارئ يضم القوى الفلسطينية كافة؛ "بهدف الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخططات الاحتلال، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

وشددت الفصائل على أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة "هي الوقف الفوري والشامل للعدوان، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية فوراً بشكل آمن ودون عوائق".

وأكد البيان المشترك تجاوب الفصائل الكامل مع "مبادرات ومقترحات الحل بما يحقق متطلباتنا الوطنية، بإنهاء العدوان وانسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار الظالم".

وأشارت الفصائل إلى أنه جرى خلال الاجتماع بحث جهود وقف العدوان "في ظل المواقف المعطِّلة والأخبار المتضاربة التي يبثها العدو حول مواقفه من هذه الجهود، وكان آخرها الانسحاب غير المبرَّر من المفاوضات في الدوحة (الشهر الماضي) بعد أن كادت المفاوضات غير المباشرة تصل إلى اتفاق جاد".

وفي 24 يوليو/تموز الماضي انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الإبادة، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

ومراراً، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين "دفعةً واحدةً"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

احتلال غزة

وحذرت الفصائل أيضاً من مخططات إسرائيل الرامية لإعادة احتلال غزة، مشددةً على ضرورة التصدي لهذه المخططات وبذل كل الجهود لوقفها فوراً، وذلك إثر مصادقة رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، الأربعاء، على "الفكرة المركزية" لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، التي بدأت الثلاثاء.