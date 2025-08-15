الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
ترمب: أود أن أرى إسرائيل تسمح للصحفيين الدوليين بدخول غزة رغم الخطورة
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، عن رغبته في رؤية إسرائيل تسمح للصحفيين الدوليين بدخول قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأمر "هناك قد يكون خطيراً للغاية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي في أثناء حديثه للصحفيين / AFP
15 أغسطس 2025

وعندما سُئل ترمب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بواشنطن: "هل ستضغطون على إسرائيل للسماح للصحفيين بدخول غزة؟"، أجاب الرئيس الأمريكي: "أود أن يتحقق ذلك. ليس لديّ أي اعتراض على دخول الصحفيين، سأكون سعيداً جداً بذهابهم إلى الداخل".

وتابع: "إذا كنتَ صحفياً، فإن إجراء المقابلات هناك قد يكون خطيراً للغاية، وأنتم تعلمون ذلك، لكنني أود أن أرى ذلك يحدث".

والأحد الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 صحفيين فلسطينيين، بينهم مراسلا قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف خيمة كانوا يقيمون فيها في محيط "مستشفى الشفاء" غربي مدينة غزة.

وإثر ذلك، ارتفع عدد الصحفيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 238 صحفياً منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق مكتب الإعلام الحكومي بغزة.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر جيش الاحتلال بالسماح لمزيد من الصحفيين الأجانب بالدخول إلى قطاع غزة، وقال في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة، إن وسائل الإعلام بحاجة إلى رؤية جهود إسرائيل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، على حد زعمه.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و776 شهيداً و154 ألفاً و906 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصاً، بينهم 106 أطفال.

مصدر:TRT Arabi
