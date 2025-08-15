وعندما سُئل ترمب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بواشنطن: "هل ستضغطون على إسرائيل للسماح للصحفيين بدخول غزة؟"، أجاب الرئيس الأمريكي: "أود أن يتحقق ذلك. ليس لديّ أي اعتراض على دخول الصحفيين، سأكون سعيداً جداً بذهابهم إلى الداخل".

وتابع: "إذا كنتَ صحفياً، فإن إجراء المقابلات هناك قد يكون خطيراً للغاية، وأنتم تعلمون ذلك، لكنني أود أن أرى ذلك يحدث".

والأحد الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 صحفيين فلسطينيين، بينهم مراسلا قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف خيمة كانوا يقيمون فيها في محيط "مستشفى الشفاء" غربي مدينة غزة.

وإثر ذلك، ارتفع عدد الصحفيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 238 صحفياً منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق مكتب الإعلام الحكومي بغزة.