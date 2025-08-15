وأوضح كوبور أن 80% من هؤلاء العاملين سيغادرون طواعية، فيما سيجري تسريح 20% فقط، في إطار حملة أطلقها ترمب لتقليص حجم القوى العاملة المدنية التي تضم 2.4 مليون موظف، والتي يرى أنها “مبالغ فيها ولا تحقق الأداء المرجو منها”.

وقال كوبور خلال مقابلة: "لا أستطيع إجبار الناس على تسريح الموظفين" وأضاف أنه سيضطر إلى إقناع الوزراء بتبني رؤيته من أجل كفاءة الحكومة.

وإذا كانت تقديرات كوبور دقيقة، فإن عدد الموظفين الذين يغادرون القوى العاملة الاتحادية سيكون أكثر من ضعف نسبة الاستنزاف البالغة 5.9% في القوى العاملة المدنية للحكومة الأمريكية في السنة المالية 2023، وهي أحدث مقياس للمغادرات الطوعية وجمعتها منظمة (شراكة الخدمة العامة) غير الربحية.