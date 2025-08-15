سياسة
إدارة ترمب تعتزم الاستغناء عن 300 ألف عامل اتحادي خلال 2025
قال سكوت كوبور، مدير مكتب شؤون الموظفين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، إن الإدارة تتجه للاستغناء عن نحو 300 ألف عامل اتحادي هذا العام، ما يمثل خفضاً بنسبة 12.5% في القوة العاملة الاتحادية منذ يناير/كانون الثاني.
مسؤول: إدارة ترمب ستسرح 300 ألف موظف حكومي هذا العام / AP
15 أغسطس 2025

وأوضح كوبور أن 80% من هؤلاء العاملين سيغادرون طواعية، فيما سيجري تسريح 20% فقط، في إطار حملة أطلقها ترمب لتقليص حجم القوى العاملة المدنية التي تضم 2.4 مليون موظف، والتي يرى أنها “مبالغ فيها ولا تحقق الأداء المرجو منها”.

وقال كوبور خلال مقابلة: "لا أستطيع إجبار الناس على تسريح الموظفين" وأضاف أنه سيضطر إلى إقناع الوزراء بتبني رؤيته من أجل كفاءة الحكومة.

وإذا كانت تقديرات كوبور دقيقة، فإن عدد الموظفين الذين يغادرون القوى العاملة الاتحادية سيكون أكثر من ضعف نسبة الاستنزاف البالغة 5.9% في القوى العاملة المدنية للحكومة الأمريكية في السنة المالية 2023، وهي أحدث مقياس للمغادرات الطوعية وجمعتها منظمة (شراكة الخدمة العامة) غير الربحية.

ورفض كوبور الكشف عن إحصائيات أعداد الموظفين في كل وكالة حكومية منفردة، وقال إن مكتب إدارة الموظفين سينشرها لاحقا.

ولدى توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، أطلق ترمب حملة ضخمة لتقليص حجم القوى العاملة المدنية الاتحادية التي يبلغ عدد موظفيها 2.4 مليون والتي يقول إنها مبالغ فيها ولا تؤتي المرجو منها.


مصدر:TRT Arabi
